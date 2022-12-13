МегаФон запустил облачный офис на базе решений МойОфис

МегаФон предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу продуктов для офиса по подписочной модели (SaaS). Новация создана на базе решений МойОфис и является доступной альтернативой иностранному ПО.

Продукт подойдет как крупному, так и малому бизнесу. Подключиться к платформе можно за один день, при этом компания не несет затрат на развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду – с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке», - отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

По его словам, облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса.

Коммерческий директор МойОфис Александр Иванников добавил, что доступ к безопасному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную работу с документами и повысить ее эффективность до 30 процентов.

Пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте МегаФона в зависимости от потребностей: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

