МегаФон запустил облачный офис на базе решений МойОфис
МегаФон предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу продуктов для офиса по подписочной модели (SaaS). Новация создана на базе решений МойОфис и является доступной альтернативой иностранному ПО.
Продукт подойдет как крупному, так и малому бизнесу. Подключиться к платформе можно за один день, при этом компания не несет затрат на развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду – с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.
«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке», - отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.
По его словам, облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса.
Коммерческий директор МойОфис Александр Иванников добавил, что доступ к безопасному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную работу с документами и повысить ее эффективность до 30 процентов.
Пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте МегаФона в зависимости от потребностей: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 82 регионах России
- СМИ: Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
- В Госдуме предложили провести проверку по вопросу разблокировки Twitter
- СМИ: Китай запретил поставки собственных процессоров Loongson за рубеж
- Минфин снизил расходы на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей
- Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в вузах модуля по истории религии России
- Антиутопия «1984» оказалась среди лидеров продаж цифровых книг в РФ
- В Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил
- В ДНР заявили об окружении российскими войсками города Марьинки
- ФСБ задержала жителя Абакана, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru