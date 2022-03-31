МегаФон увеличивает ёмкость облачного сервиса в семь раз

МегаФон увеличивает мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора. Уже закуплено дополнительное оборудование, сообщил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона Алексей Извеков.

По его словам, на российском рынке облачных услуг в последнее время наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. По мнению Извекова, в результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей.

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объём свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», которая предназначена для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

Спикер также подчеркнул, что в МегаФоне понимают сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и держат цены на виртуальные ресурсы без изменений.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена два года назад и работает на базе четырёх дата-центров, которые соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

