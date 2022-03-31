МегаФон увеличивает ёмкость облачного сервиса в семь раз
МегаФон увеличивает мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора. Уже закуплено дополнительное оборудование, сообщил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона Алексей Извеков.
По его словам, на российском рынке облачных услуг в последнее время наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. По мнению Извекова, в результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей.
Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объём свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», которая предназначена для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.
Спикер также подчеркнул, что в МегаФоне понимают сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и держат цены на виртуальные ресурсы без изменений.
Платформа «МегаФон Облако» была запущена два года назад и работает на базе четырёх дата-центров, которые соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
- «Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме
- Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
- В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
- Россию не стали исключать из ФИФА
- В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
- «Я стрелял!»: Рашкин отдал за убитого лося уже больше миллиона
- В ДНР сообщили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем
- Глава МИД Грузии назвал неприемлемым обсуждение референдума в Южной Осетии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru