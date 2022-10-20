МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования
МегаФон открывает обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования в Санкт-Петербурге. Это единственная в России радиолаборатория, которая исследует работу электроники в мобильной сети. Специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы.
При обновлении своего исследовательского центра МегаФон учел растущее число новых брендов на рынке и увеличил количество тестовых зон. Специалисты теперь смогут тестировать не только смартфоны, планшеты, умные часы, но и ноутбуки, а также аккумуляторы и зарядные устройства.
Как отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония, каждое устройство проверяют по 250 параметрам.
«Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования», – отметил он.
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