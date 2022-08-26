МегаФон ускорил интернет на круизном маршруте по Верхней Волге
МегаФон модернизировал оборудование на базовых станциях в зоне судоходства на Верхней Волге. Благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета выросла до 30 Мбит/с, также увеличилось покрытие сети.
По данным МегаФона, отправлять фото и видео непосредственно с борта теплохода теперь смогут порядка 200 тысяч гостей, ежегодно посещающих популярный туристический маршрут «Дубна – Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль».
«Этим летом количество абонентов на городском причале увеличилось на 20% по сравнению с летом прошлого года. Значительная часть 400-километрового пути круизных судов из Дубны в Ярославль проходит через несколько старинных городов на Волге. Путешествие длится от трех до пяти дней, и, конечно, туристам важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы уделили внимание этому маршруту и модернизировали сеть», — пояснил директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «МегаФона» Андрей Абрамов.
Круизный маршрут по Волге популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля. Они составляют почти половину (49%) от общего числа гостей, отправляющихся в поездку из Дубны. Летом количество гостей из других регионов в порту подмосковного города составляет порядка 35 тысяч человек в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Украина предъявила Кадырову обвинения
- Военный эксперт назвал причины увеличения численности российской армии
- Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Госдумы
- Болгария заявила о готовности к переговорам с «Газпромом» по поставкам газа
- МЧС: верховые пожары в Рязанской области ликвидированы
- Макрон заявил, что Алжир не сможет заменить газ из России
- Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила новую песню
- Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
- Над Херсоном российская ПВО отражает удары ВСУ
- В Северной Македонии объявлен режим кризисной ситуации в энергетике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru