МегаФон ускорил интернет на круизном маршруте по Верхней Волге

МегаФон модернизировал оборудование на базовых станциях в зоне судоходства на Верхней Волге. Благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета выросла до 30 Мбит/с, также увеличилось покрытие сети.

По данным МегаФона, отправлять фото и видео непосредственно с борта теплохода теперь смогут порядка 200 тысяч гостей, ежегодно посещающих популярный туристический маршрут «Дубна – Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль».

«Этим летом количество абонентов на городском причале увеличилось на 20% по сравнению с летом прошлого года. Значительная часть 400-километрового пути круизных судов из Дубны в Ярославль проходит через несколько старинных городов на Волге. Путешествие длится от трех до пяти дней, и, конечно, туристам важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы уделили внимание этому маршруту и модернизировали сеть», — пояснил директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «МегаФона» Андрей Абрамов.

Круизный маршрут по Волге популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля. Они составляют почти половину (49%) от общего числа гостей, отправляющихся в поездку из Дубны. Летом количество гостей из других регионов в порту подмосковного города составляет порядка 35 тысяч человек в месяц.

