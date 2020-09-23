МегаФон разрешил абонентам переносить оплаченные минуты
МегаФон развивает основную тарифную линейку #БезПереплат и запускает новую опцию – Копилка минут. Теперь оплаченные минуты разговоров будут сохраняться, ими можно будет воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.
«25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.
Весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат у абонентов МегаФона появилась возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета. Кроме того, пользователи новой линейки могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета.
Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах МегаФона.
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