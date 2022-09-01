МегаФон предложил своим абонентам уникального виртуального секретаря Еву
Решение МегаФона «Агент Ева», виртуальный секретарь, который может блокировать нежелательные вызовы и предупреждать о потенциально опасных сайтах, теперь доступно всем абонентам оператора.
Функционал виртуальной помощницы можно настроить в личном кабинете в зависимости от своих потребностей. Как отмечается, МегаФон тестировал голосового помощника с июля прошлого года. Тестовый период позволил учесть пожелания абонентов и расширить функционал комплексного решения.
Ева может отвечать на все сброшенные или пропущенные вызовы. При этом она способна поддержать любой разговор, выяснить важные подробности. После его окончания она направит расшифровку разговора и аудиозапись диалога в приложение МегаФона.
Для выявления спамеров искусственный интеллект использует постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. «Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», - рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Если звонок поступил с номера, которого нет в базе абонента, агент Ева покажет визитку с категорией организации - «такси», «доставка» - или укажет конкретное название компании. Заблокировать отдельные категории нежелательных звонков можно в один клик. После этого подобные вызовы станут автоматически переводиться на виртуального секретаря.
Кроме того, Агент Ева сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, она предупредит, что злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователя.
Три основные опции доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, при желании можно настроить функционал вручную или выбрать виртуального секретаря Максима с мужским голосом.
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