МегаФон предложил бизнесу альтернативу иностранным операционным системам
В «МегаФон Облаке» теперь доступны отечественные решения на базе ядра Linux – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», - входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.
У Linux-систем адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволят пользователям легко перейти на них после зарубежного аналога. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.
«Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач», - отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.
В «МегаФон Облаке» можно размещать государственные информационные системы, включая критическую информационную инфраструктуру, а также информационные системы финансового сектора.
Теперь переход на виртуальные ОС доступен как коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО, отметил сотовый оператор.
Программные решения доступны по подписке с ежемесячной оплатой.
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