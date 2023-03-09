МегаФон предложил бизнесу альтернативу иностранным операционным системам

В «МегаФон Облаке» теперь доступны отечественные решения на базе ядра Linux – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», - входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

У Linux-систем адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволят пользователям легко перейти на них после зарубежного аналога. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

«Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач», - отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

В «МегаФон Облаке» можно размещать государственные информационные системы, включая критическую информационную инфраструктуру, а также информационные системы финансового сектора.

Теперь переход на виртуальные ОС доступен как коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО, отметил сотовый оператор.

Программные решения доступны по подписке с ежемесячной оплатой.

