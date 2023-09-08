МегаФон построил в Арктике канал связи для навигации танкеров-газовозов
Компания «МегаФон» построила для «Росморпорта» защищенный канал связи длиной в 50 километров для передачи изображения и метеоданных, которые позволят контролировать безопасность движения танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области.
В защищенную сеть объединены объекты «Росморпорта», радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и Центр системы управления движением судов. Расстояние между ними – почти 50 километров. Все они соединены радиорелейной связью, скорость передачи данных по сети – до 500 Мбит/с. Благодаря этому навигационная информация без задержек поступает в центр управления в Мурманске. Качественный сигнал позволяет контролировать передвижения судов, а поддерживать радиосвязь можно в режиме реального времени.
У операторов «Росморпорта» появилась возможность вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой в акватории и помогать танкерам безопасно подходить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки.
Это не первый проект МегаФона по обеспечению безопасности судоходства – в Камском бассейне Пермского края функционируют цифровые буи, которые контролируют 1921 километр водных путей. Они передают информацию о местоположении судов, корректном включении и отключении световых сигналов, а также о различных происшествиях.
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