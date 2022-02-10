МегаФон первым в России запустил VoLTE в международном роуминге
Абоненты МегаФона первыми получили возможность совершать звонки из-за границы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE). Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.
VoLTE позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора и обеспечивает чистый звук во время разговора. Абонент может общаться и параллельно пользоваться мобильным интернетом, не прерывая разговор, например, искать местоположение на карте.
Данная технология не сказывается на стоимости услуг и не расходует интернет-трафик: тариф звонков через сети LTE соответствует голосовому соединению по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту нужно только активировать доступ в настройках смартфона.
Как отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, зарубежные мобильные операторы активно используют VoLTE. «Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», — пояснил Влад Вольфсон.
МегаФон обеспечил доступность технологии VoLTE своим абонентам во всех регионах России в 2021 году. На сегодня более половины голосового трафика в сети МегаФона приходится именно на VoLTE. Отныне абоненты могут пользоваться связью привычного качества и при выезде за рубеж.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Архив Александра Солженицына продали на аукционе за ₽4,4 млн
- СМИ: У грабителей с битами из Истры нашли всего 40 тыс. рублей
- Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
- СМИ: Дима Билан госпитализирован с ковидом
- Стала известна доля «омикрона» среди выявленных случаев ковида в РФ
- СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний
- Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР
- ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях
- В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки
- Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru