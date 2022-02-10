МегаФон первым в России запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты МегаФона первыми получили возможность совершать звонки из-за границы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE). Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

VoLTE позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора и обеспечивает чистый звук во время разговора. Абонент может общаться и параллельно пользоваться мобильным интернетом, не прерывая разговор, например, искать местоположение на карте.

Данная технология не сказывается на стоимости услуг и не расходует интернет-трафик: тариф звонков через сети LTE соответствует голосовому соединению по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту нужно только активировать доступ в настройках смартфона.

Как отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, зарубежные мобильные операторы активно используют VoLTE. «Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», — пояснил Влад Вольфсон.

МегаФон обеспечил доступность технологии VoLTE своим абонентам во всех регионах России в 2021 году. На сегодня более половины голосового трафика в сети МегаФона приходится именно на VoLTE. Отныне абоненты могут пользоваться связью привычного качества и при выезде за рубеж.

