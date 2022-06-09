МегаФон обнулил мобильный трафик в соцсети TenChat

МегаФон первым в России обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat – деловой российской соцсети. Об этом сообщила пресс-служба оператора. С помощью деловой соцсети можно найти партнеров, инвесторов, новые проекты, подрядчиков и потенциальных клиентов.

С 9 июня абоненты МегаФона смогут пользоваться TenChat без подключения дополнительных опций даже при минусовом балансе. Как рассказал директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских, в мае мобильный трафик в TenChat увеличился более чем в 50 раз по сравнению с началом 2022 года. По его словам, обнуление трафика соцсети поможет клиентам, которые ищут возможности для развития бизнеса или новую работу.

«В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона», – сказал Рудских.

В свою очередь основатель TenChat Семен Теняев отметил, что соцсетью пользуются уже более миллиона человек, при этом около 40% аудитории составляют абоненты МегаФона. Он также подчеркнул, что более половины пользователей TenChat – это предприниматели и самозанятые.

Согласно данным МегаФона, самая большая деловая активность в сервисе отмечается в Москве. На столицу пришлось 18% от общего мобильного трафика в TenChat. Среди регионов с самым большим потреблением трафика также числятся Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск

