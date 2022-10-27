МегаФон обеспечил связью 13 реконструированных московских кинотеатров

МегаФон завершил строительство сетей в 13 столичных кинотеатрах. После реконструкции их ежемесячно посещают около 4 миллионов человек. Теперь посетители будут обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости, приближенной к характеристикам связи пятого поколения.

Отмечается, что усиление сети потребовалось из-за переоборудования кинотеатров в районные центры «Место встречи». Кроме кинозалов в них открылись досуговые центры, магазины, кафе, площадки для детских, праздничных, а также обучающих мероприятий. Среди обновленных центров кинотеатры София, Рассвет, Байконур, Янтарь и Марс.

Специалисты МегаФона построили в каждом здании необходимую инфраструктуру связи, в частности, базовые станции с распределенной антенной системой. Они обеспечили бесшовное indoor-покрытие на всех этажах, в том числе на цокольных. Такое оборудование дает возможность объединить существующие LTE-диапазоны, чтобы увеличить максимальную скорость мобильного интернета для абонентов в несколько раз - до 150 Мбит/сек.

Кроме создания indoor-покрытия были улучшены базовые станции, которые обеспечивают связь вокруг кинотеатров. Технические специалисты заменили оборудование и задействовали новые частотные диапазоны, в два раза увеличив скорость мобильного интернета у жителей близлежащих домов. Таким образом, даже при большой нагрузке на сеть, гражданам гарантировано высокое качество связи.

Модернизация также позволила исключить зоны со слабым сигналом, в частности, на крышах кинотеатров, где в теплое время года проходят кинопоказы на открытом воздухе. До конца 2023 года в рамках этого проекта МегаФон обеспечит связью 32 кинотеатра.

