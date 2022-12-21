МегаФон: Интерес россиян к фоторедакторам на базе ИИ оказался временным
Увлечение графическим редактором Lensa с искусственным интеллектом у большинства россиян оказалось краткосрочным. Трафик в сервисе в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями, но уже в декабре показатели начали снижаться. Такие данные приводят аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов в ресурсах, создающих контент при помощи искусственного интеллекта.
После появления новой версии фоторедактора Lensa значительный рост трафика был отмечен с 21 ноября, и с каждым днём он увеличивался в полтора-два раза. К 29 ноября он уже в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз. Снижение было зафиксировано с 1 декабря – в среднем на 20% в день. Тем не менее, по данным МегаФона, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения. Люди продолжают использовать сервис, который с помощью искусственного интеллекта генерирует их портреты в самых разных стилях и техниках.
Как отмечается в сообщении МегаФона, популярность обновленной версии фоторедактора Lensa увеличила интерес и к других сервисам по созданию графического контента. В частности, в ноябре трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor оказались рекордными с начала года. Увеличение по сравнению со среднемесячными показателями января-октября достигло 90%.
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