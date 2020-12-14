Матвиенко рассказала о роли коммерческих организаций в создании научных разработок
Россия спонсирует 70% научных разработок, в то время как на Западе тот же показатель составляет не более 20%. Россиянам нужно стремиться к коммерциализации научных разработок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что в США, Западной Европе, Японии и других странах большинство исследований проводятся за счет коммерческих организаций, а не государства.
Матвиенко напомнила о разработанных сенаторами изменениях в Гражданском кодексе РФ, которые на прошлой неделе были приняты Госдумой. Поправки будут способствовать вовлечению в рыночный оборот разработок интеллектуальной собственности.
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Разработанный закон позволит государству передать часть профинансированных разработок коммерческим организациям, при этом сохраняя за собой право пользоваться интеллектуальной собственностью.
Спикер добавила, что изменения в Гражданский кодекс должны вступить в силу в начале 2022 года после принятия целого ряда дополнительных нормативно-правовых актов.
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