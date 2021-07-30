Математики разработали алгоритм для предсказания терактов
Ученые под руководством профессора Чжэцзянского университета Андре Питона разработали систему, способную определить по сообщениям в интернете и другим открытым данным примерное время и место терактов за неделю до их совершения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.
«Используя лишь общественно доступные данные, мы создали модель, способную предсказывать многие теракты за неделю до их совершения в тех регионах мира, где террористы особенно активны», – отмечают математики.
Чтобы проверить идею о возможности спрогнозировать теракт, исследователи собрали огромное количество информации, в том числе данные по терактам, совершенным в 2003-2016 годах во всех уголках мира. Математики анализировали информацию, используя различные алгоритмы машинного обучения, и пытались найти индикаторы, позволяющие предугадать атаки террористов. Как выяснилось, системы, анализируя данные из наиболее часто подвергавшихся атакам регионов, предсказывали примерно половину терактов за неделю до атаки террористов.
Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что наиболее активны экстремисты на территории стран с высоким вкладом в экономику региона, низкой плотностью населения и хорошо развитым дорожное покрытие.
По мнению исследователей, спецслужбы и правительства стран, где особенно часто происходят теракты, могут пользоваться алгоритмами для прогноза атак, что повысит шансы на их предотвращение и позволит тратить меньше ресурсов на борьбу с ложными террористическими актами.
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