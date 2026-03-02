Линейку новых образовательных квадрокоптеров представили в Москве

При поддержке Федерации гонок дронов России и Университета 2035 в Москве прошла презентация новой линейки образовательных квадрокоптеров «Клевер 5» от компании «Клевер СОЕХ». Мероприятие состоялось на площадке «Дрон-гараж» при Университете 2035.

Спорт стал отдельным драйвером интереса к направлению — свыше 500 соревнований различного уровня было проведено Федерацией гонок дронов России 2025 года. Также, совместно с «Движением первых» с 2023 года проводится всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для школьников «Пилоты будущего». В нем уже поучаствовали десятки тысяч ребят в возрасте от 7 лет. Образовательно-спортивный проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он не только формирует интерес к здоровому образу жизни, но и позволяет улучшить профессиональные компетенции.

Существенным вкладом в развитие технологичных видов спорта стало поручение главы государства о включении испытаний по управлению беспилотниками во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Правительство должно представить соответствующие предложения до 15 апреля текущего года.

Развивается и тема квадрокоптеров в школах, важную роль в этом сыграл приказ Минпросвещения в России. Сейчас в каждой школе есть специализированный кабинет, приспособленный для изучения и работы с беспилотными авиационными системами (БАС).

Линейка «Клевер 5 FPV» призвана сделать спорт доступнее для обучающихся всех возрастов и усилить интерес к технологичному спорту. В линейку входят две учебные версия для программирования, одна спортивная версия и модели, рассчитанные на соревновательные форматы, исследовательские работы и обучение.

На презентации была продемонстрирована работа платформы в различных режимах, кроме того, участники презентации обсудили сценарии применения платформы в обучении. Также был запущен розыгрыш набора программируемого квадрокоптера «Клевер 5 ДЕВ». Его получит тот, кто правильно ответит на технические вопросы про квадрокоптеры. Кроме того, в наиболее активном регионе будут проведены соревнования по БАС.

Образовательный процесс дает возможность сформировать базовые инженерные навыки, такие, как сборка, пайка, настройка и калибровка аппарата, а также программирование. Гибкая модульная архитектура стала основной особенностью модели. В комплект, кроме квадрокоптера, также входят модули, обеспечивающие интеграцию в реальные отраслевые сценарии.

«“Клевер” — это не про одну дисциплину. Это возможность попробовать себя и в спорте, и в инженерии, и в программировании. Платформа универсальна и позволяет выстраивать обучение под разные задачи и уровни подготовки», – отметил директор по продукту «Клевер СОЕХ» Даниил Щин.

