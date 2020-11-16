Корабль Crew Dragon с экипажем на борту стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.

Первым рабочим рейсом на станцию доставят четырех астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

Прибытие корабля на МКС планируется на ранее утро вторника по московскому времени.

Напомним, полет Crew Dragon к Международной космической станции был перенесен на сутки из-за сильного ветра. Ранее запуск космического корабля был запланирован на 14 ноября в 19:49 по местному времени (15 ноября в 03:49 по Москве). Глава NASA Джеймс Брайденстайн в своем профиле вTwitter пояснил, что на восточном побережье США зафиксирован сильный ветер.

