Корабль Crew Dragon с экипажем на борту стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.
Первым рабочим рейсом на станцию доставят четырех астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Прибытие корабля на МКС планируется на ранее утро вторника по московскому времени.
Напомним, полет Crew Dragon к Международной космической станции был перенесен на сутки из-за сильного ветра. Ранее запуск космического корабля был запланирован на 14 ноября в 19:49 по местному времени (15 ноября в 03:49 по Москве). Глава NASA Джеймс Брайденстайн в своем профиле вTwitter пояснил, что на восточном побережье США зафиксирован сильный ветер.
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