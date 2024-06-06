Компания Илона Маска построит в США самый большой суперкомпьютер в мире
Основанная бизнесменом Илоном Маском компания X.AI построит крупнейший в мире суперкомпьютер в городе Мемфис в американском штате Теннесси. Об этом сообщил глава Торговой палаты Большого Мемфиса Тед Таунсенд.
«С радостью сообщаю, что крупнейший в мире суперкомпьютер Gigafactory of Compute ("гигафабрика вычислительных мощностей")... X.AI будет расположен в Мемфисе», — отметил руководитель ведомства в эфире телеканала WREG.
Таунсенд указал, что вычислительных ресурсов разработки хватит для отправки людей на Марс. Для реализации проекта необходимы разрешения от органов по вопросам экономического развития Мемфиса, округа Шелби, властей долины реки Теннесси и ряда других ведомств.
Суперкомпьютер X.AI будет работать на базе графических процессоров Nvidia H100, предназначенных для ускорения систем на основе искусственного интеллекта. Оборудование планируют разместить на заводе, который ранее принадлежал производителю бытовой техники Electrolux Group.
Между тем компания Маска Tesla анонсировала премьеру роботизированного такси, она намечена на конец лета, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru