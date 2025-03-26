Коготь неизвестного вида теризинозавра нашли в пустыне Гоби

Ученым также удалось обнаружить элементы, в частности, тазовой и подвздошной костей, несколько позвонков, лопатку, части левых и правых плечевых костей, хвостовой позвонок, а также сохранившиеся фаланги с когтями. На основании останков ученые сделали вывод, что динозавр был длиной около трех метров и весил порядка 260 килограммов.



Теризинозавры были травоядными или всеядными динозаврами, жившими в Азии и Северной Америке в конце мелового периода, завершившегося около 66 миллионов лет назад. Они также считаются последними и крупнейшими представителями своей группы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона.

