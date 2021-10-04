Кабмин утвердил правила создания и ведения каталога штаммов вирусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила создания, пополнения и ведения каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, сообщает пресс-служба кабмина.

В документе говорится, что работа ведется в рамках федерального закона «О биологической безопасности», который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Созданием и ведением национальной коллекции будет заниматься Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии.

В каталог будет вноситься и постоянно обновляться информация о бактериях и вирусах, которые вызывают острые заболевания. Пользоваться национальной базой учёные смогут, в том числе, для разработки вакцин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на создание «санитарного щита» России будет выделено два миллиарда рублей, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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