Израильские ученые расшифровали самую древнюю буквенную надпись

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме расшифровали древнейшую из найденных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости. На ней выгравирован заговор от вшей. Об открытии сообщает научный журнал New Scientist.

«Пусть эти клыки вычешут вшей из волос и бороды», — указано в заклинании, которое нанесено на гребень на ханаанском языке. Ханаан — исторический регион Ближнего Востока, где располагалась Финикия. Финикийцы и другие представители ханаанских народов, как считает ряд историков, сыграли ключевую роль в формировании большинства современных алфавитов. При этом история раннего алфавита по большей части остается загадкой из‑за отсутствия археологических свидетельств.

Также не до конца ясно, как люди использовали алфавит: самые ранние из найденных текстов — короткие и расшифровываются с трудом. Научное издание подчеркивает, что гравировка на гребешке в этом смысле особенно важна. Она датирована примерно 1700 годом до нашей эры и может считаться древнейшей, так как буквенное письмо появилось у финикийцев в конце II тысячелетия до н. э. Многие исследователи утверждают, что алфавит использовался около 3800 лет назад, но есть некоторые свидетельства того, что это произошло уже более четырех тысячелетий назад.

«Надпись на гребне — прямое свидетельство использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать», — заявил профессор Еврейского университета в Иерусалиме Йосеф Гарфинкель.

Размер гребешка — 3,5 на 2,5 сантиметра. В первоначальном виде он был оснащен зубьями — как полагают ученые, именно для вычесывания вшей из волос. Артефакт нашли во время раскопок на территории библейского города Лахиш в 2016 году. Крошечные буквы на нем заметили лишь в 2022-м при специальной обработке. По мнению историков, в ту эпоху гребень был достаточно дорогим — это доказывает, что даже люди с высоким социальным статусом в древности страдали от паразитов.

