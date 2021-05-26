Instagram запустил возможность скрывать лайки
Социальная сеть Instagram запустила функцию, позволяющую скрывать отметки «нравится» под постами.
«С сегодняшнего дня мы даем вам возможность скрыть количество лайков для всех сообщений в вашей ленте. У вас также будет возможность скрыть количество лайков для ваших собственных сообщений, чтобы другие не могли видеть, сколько лайков получают ваши сообщения. Таким образом, если хотите, вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают сообщения», — говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.
В Instagram отметили, что пользователи могут скрыть количество лайков для постов других пользователей в настройках, элемент управления будет применен ко всем сообщениям в ленте.
Ранее соцсеть тестировала эту функцию в нескольких странах, теперь же она станет доступна всем пользователям Instagram и Facebook.
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