Instagram ввел функцию «недавно удаленное» для восстановления публикаций

Соцсеть Instagram представила функцию восстановления недавно удалённых публикаций. Об этом сообщается в блоге пресс-службы сервиса.

Отмечается, что нововведение поможет управлять контентом. Пользователям Instagram впервые будут доступны просмотр и восстановление публикаций в приложении. Сервис сохранит удалённые записи на 30 дней, stories — на сутки.

Кроме того, Instagram будет требовать дополнительную верификацию для полного удаления каких-либо публикаций. Ожидается, что дополнительная мера лишит хакеров возможности взламывать страницы пользователей и удалять записи.

