Instagram ввел функцию «недавно удаленное» для восстановления публикаций
Соцсеть Instagram представила функцию восстановления недавно удалённых публикаций. Об этом сообщается в блоге пресс-службы сервиса.
Отмечается, что нововведение поможет управлять контентом. Пользователям Instagram впервые будут доступны просмотр и восстановление публикаций в приложении. Сервис сохранит удалённые записи на 30 дней, stories — на сутки.
Кроме того, Instagram будет требовать дополнительную верификацию для полного удаления каких-либо публикаций. Ожидается, что дополнительная мера лишит хакеров возможности взламывать страницы пользователей и удалять записи.
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