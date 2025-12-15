Имена лауреатов премии «ВЫЗОВ» объявили в Москве

Имена лауреатов Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» в 2025 году были объявлены в московском Кибердоме 15 декабря.

Победителей объявили в пяти номинациях — «Перспектива», «Инженерное решение», «Прорыв», «Ученый года», а также в международной номинации Discovery («Открытие»).

Лауреатами стали ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского, Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара, Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и Университета Южной Калифорнии.

По словам зампреда правительства России, председателя Попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрия Чернышенко, растет интерес к премии со стороны инженеров и ученых. «За три года число заявок выросло втрое. В этом сезоне их уже более 630, а количество стран-участниц в 2025 году увеличилось до 40. Уверен, что эта престижная награда станет мотивацией для новых открытий и научных прорывов, а мы продолжим привлекать для работы в России ученых мирового уровня, развивать научную кооперацию и делать все, чтобы наша наука оставалась открытой, востребованной и интересной», — подчеркнул Чернышенко.

В свою очередь главный режиссер церемонии вручения премии «ВЫЗОВ», худрук Театра на Бронной и Театра-Сцены «Мельников» Константин Богомолов заявил, что церемония пройдет в ЦВЗ «Манеж» 19 декабря. Он добавил, что это будет отдельный большой спектакль-размышление о науке, настоящем и будущем. «Я надеюсь, что и в этом году у нас получится сделать эту церемонию содержательной, чтобы зрители могли вместе с нами поразмышлять, подумать, чтобы у них осталось еще впечатление не только от того, какие именно лауреаты поднялись на сцену, но и эмоциональное, и интеллектуальное впечатление. Для меня это самая главная задача», — отметил он.

