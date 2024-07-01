Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2
Компания xAI выпустит вторую версию искусственного интеллекта Grok в августе. Об этом сообщил основатель компании, американский бизнесмен Илон Маск.
«Grok 2... выйдет в августе», — написал миллиардер в соцсети Х.
Кроме того, в своем микроблоге Маск упомянул о выходе третьей версии Grok к концу года. По словам бизнесмена, разработка «должна стать чем-то особенным», для обучения Grok 3 применяют 100 тысяч чипов Nvidia H100.
Искусственный интеллект Grok был представлен в ноябре прошлого года, сервис доступен подписчикам Premium+ в социальной сети X в США, Великобритании и европейских странах.
Между тем компания Маска SpaceX заявила о планах расширить арендуемый ею у NASA стартовый комплекс в Космическом центре во Флориде, пишет «Свободная пресса».
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