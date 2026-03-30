ИИ поможет «Бауманке» в диагностике кожных заболеваний

На базе кафедры биомедицинской техники МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с медицинской компанией «Фокус-М» стартовала разработка программного обеспечения для диагностики и мониторинга лечения кожных заболеваний с участием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал директор по IT компании «Фокус-М» Дмитрий Петров.

В проекте делается упор на появлении экспресс-тестов, которые позволят сократить определение социально значимых инфекций с 1,5-2 часов до 25-30 минут за счет внедрения ИИ. Это сделает процесс тестирования не только быстрее, но и дешевле. Уточняется, что программное обеспечение будет предоставлять всю необходимую информацию врачам, пациентам и людям, которые стремятся следить за своей внешностью. Продукт выйдет на рынок в 2027 году.

Председатель Комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Ермолаева также указала, что такой скрининг сможет определить болезни на ранних стадиях, когда медицинское вмешательство остается более эффективным.

Компания «Фокус-М» уточняет, что продукт будет доступен для широкого круга россиян, что позволит остановить распространение инфекций и сохранит тысячи жизни, а также разгрузит систему здравоохранения.