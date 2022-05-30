Холдинг «Швабе» заключил более 100 договоров на целевое обучение

В текущем учебном году более 100 договоров целевого обучения было заключено Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Эту программу поддержали ключевые организации оптической промышленности, в том числе – НПО «Государственный институт прикладной оптики», Красногорский завод имени С.А. Зверева и Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова. Обучение подразумевает поэтапную подготовку потенциальных кадров.

Система профориентации от «Швабе» также включает работу со студентами путем поддержки научных конференций и фестивалей, например, NAUKA 0+. В прошлом году на его площадке для учащихся выступили сотрудники головной организации, Лыткаринского завода оптического стекла и компании «Швабе-Москва».

Кроме того, эксперты оптической отрасли проводят личные и групповые консультации. В этом году в рамках карьерных форумов специалисты Вологодского оптико-механического завода, Новосибирского приборостроительного завода и Государственного научного центра РФ НПО «Орион» обсудили с учащимися тренды рынка труда и доступные стажировки.

Также отмечается, что Загорский оптико-механический завод, Московский завод «САПФИР», НИИ «Полюс» имение М.Ф. Стельмаха, ЦКБ «ФОТОН» и другие предприятия холдинга предоставляют студентам возможность закрепления теоретических знаний и умений на практике. Например, в этом году учащиеся Российского технологического университета (МИРЭА) проходят производственную практику в области кибербезопасности и цифровых технологий.

По словам, заместителя гендиректора «Швабе» Ольги Малашкиной, в развитии кадрового потенциала заключается одна из задач в работе холдинга.

«Созданные «Швабе» на передовых площадках оптико-электронной индустрии условия позволяют студентам не только с легкостью решать конкретные производственные задачи, но и в целом оказаться в обойме оптической отрасли, а также быть в курсе инновационных технологий. Мы заинтересованы в поддержке талантливой молодежи», – подчеркнула она.

«Швабе» - это объединение крупных научных центров и промышленных объектов, которые отвечают за выпуск высокотехнологичных изделий для космоса, авиации и флота, а также медицинской техники и энергосберегающей светотехники. Сейчас холдинг взаимодействует с более чем 40 вузами и колледжами, а также имеет собственную аспирантуру и диссертационные советы для защиты научных работ.

