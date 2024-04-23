Холдинг «Швабе» увеличил присутствие на медицинском рынке Узбекистана
Государственную регистрацию Минздрава Узбекистана прошли семь медизделий Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ), входящего в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех. Это позволяет использовать приборы в медучреждениях и больницах Узбекистана.
Так, удостоверения получили напольные бинокулярные кольпоскопы «Зенит» (используются в акушерстве и гинекологии при обследовании и диагностике патологий и заболеваний), медицинское электромеханическое кресло и три модели смотровых светильников «Зенит».
По словам гендиректора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, более 40 медизделий холдинга могут применяться в медучреждениях Узбекистана, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Холдинг намерен расширять свое присутствие в этих и других странах и впредь.
В свою очередь временный генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов заявил, что предприятие активно работает над поставками продукции за пределы России.
Сегодня в медучреждениях Узбекистана может использоваться неонатальная, наркозно-дыхательная и реанимационная техника Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова и приборы лабораторной диагностики Загорского оптико-механического завода.
Ознакомиться с продукцией можно в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте. На стенде представлена щелевая лампа ЛС-01-«Зенит» производства КМЗ. Кроме того, холдинг продемонстрировал свою продукцию на выставке «Здравоохранение – TIHE 2024», на которой присутствовал министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров.
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