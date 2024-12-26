Холдинг «Швабе» поделился передовыми достижениями в области прикладной оптики
Более 30 докладов было представлено в ходе XVI Международной конференции «Прикладная оптика — 2024» специалистами предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. В ходе выступлений были затронуты темы перспективных направлений развития фотоники и создания оптических материалов для оптико-электронных и оптических устройств на их основе.
Так, об ультрафиолетовом спектрокомпараторе, устройствах имитации фоно-целевой обстановки и имитаторах астрономических источников излучения и фона рассказали специалисты НПО «Государственный институт прикладной оптики».
В свою очередь специалисты Лыткаринского завода оптического стекла рассказали о деятельности предприятия по созданию крупногабаритных зеркал космического и наземного базирования, в частности, по обработке асферических зеркал. Оптическая продукция предприятия сегодня успешно применяется в мощнейших телескопах.
С докладом выступила и представитель НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха. Она рассказала о производстве многослойных оксидных интерференционных оптических покрытий для лазерных зеркал. В своем выступлении докладчик отметила, что усовершенствованный метод химико-механической финишной доводки поверхностей оптимален для подготовки подложек для лазерных зеркал. Его можно использовать для производства оптических поверхностей высокоточной оптики.
Несколько работ посвятили перспективным направлениям. Так, применение квантовых точек обсуждалось в докладе НПО ГОИ им. С.И. Вавилова. Кроме того, ученые ознакомились с работами специалистов Московского завода «САПФИР» и Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон».
Конференция прошла на площадке холдинга «Швабе» — НПО ГОИ им. С. И. Вавилова. В число организаторов мероприятия также вошли головной офис «Швабе», Оптическое общество им. Д.С. Рождественского, НПО «Государственный институт прикладной оптики», ГОИ им. С.И. Вавилова и другие организации
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