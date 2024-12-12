«Госуслуги» тестируют обновленного робота-помощника Макса

Теперь он может отвечать на сложные вопросы, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы. Это позволило сделать диалог похожим на живое общение. Также Макс поменял свой дизайн. Для перехода в бета-версию необходимо в диалоге с помощником нажать на переключатель вверху экрана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

