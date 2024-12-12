«Госуслуги» тестируют обновленного робота-помощника Макса

«Госуслуги» приступили к тестированию обновленного виртуального робота-помощника Макса, использующего для общения отечественные генеративные нейросети, сообщило в Telegram Минцифры РФ.

Минцифры: На портале «Госуслуги» появится раздел для помощи граждан друг другу

Теперь он может отвечать на сложные вопросы, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы. Это позволило сделать диалог похожим на живое общение. Также Макс поменял свой дизайн. Для перехода в бета-версию необходимо в диалоге с помощником нажать на переключатель вверху экрана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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