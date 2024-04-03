Главой Российского научного фонда назначен ректор МИЭТ Беспалов

Ректор Национального исследовательского университета «МИЭТ» (Московского института электронной техники) Владимир Беспалов назначен генеральным директором Российского научного фонда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Беспалов - член-корреспондент Российской академии наук. Срок назначения определён в пять лет. С 2013 года данную должность занимал Александр Хлунов. РНФ - некоммерческая организация. Среди её задач – финансовая и организационная поддержка фундаментальных и поисковых научных исследований. Также фонд курирует подготовку научных кадров и развитие научных коллективов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале текущего года президент РФ поручил кабинету министров увеличить объём финансирования отечественной науки. Он пообещал, что расходы на эти цели в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей.

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Фото: t.me/UniversitetMIET
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