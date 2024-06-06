Гинцбург рассказал, как будут вводить российскую вакцину от рака

Универсальную вакцину от всех видов рака успешно протестировали в России на мышах, онкобольным в ходе индивидуальной терапии будут вводить препарат внутримышечно или в опухоль. Об этом рассказал академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».

Как уточнил ученый, вакцина создана на основе мРНК-технологий, которые позволяют создать очень большие концентрации целевого антигена в клетках, чтобы «показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной». Специалисты Центра Гамалеи проводят тестирование на мышах с привитой меланомой. На 15-й день эксперимента, когда начинает работать иммунная система, была зафиксирована большая разница в размерах опухоли у привитых и непривитых животных. Не получившие вакцину мыши умерли в промежуток между 19 и 22 днем, привитые животные живы.

«Мы продемонстрировали, что надо или вкалывать в опухоль, или вкалывать внутримышечно. Если ее вводить через капельницу, то все это проваливается в печень, потому что вакцина упакована в липидную оболочку. А если вкалывать в опухоль или внутримышечно, то она равномерно распределяется по всему организму», — рассказал Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи добавил, что от способа введения зависит эффективность препарата, в ближайшее время специалисты будут «уточнять ответ на этот вопрос».

