Гендиректор «МегаФона» спрогнозировал сроки деградации качества сетей 4G
Качество связи в мобильных сетях 4G ухудшится, если операторы не получат новые частоты. Об этом заявил генеральный директор компании «МегаФон» Хачатур Помбухчан в интервью РБК.
«Если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать», — подчеркнул Помбухчан.
По словам главы «Мегафона», в агломерациях увеличивается плотность населения, объем потребления данных растет, а контентные единицы становятся более тяжелыми. Помбухчан рассказал, что для обеспечения нормального качества связи операторы увеличивают число базовых станций, однако «это работает какое-то время, потом становится неэффективным».
Мобильные операторы получили частоты для развития 4G в 2012 году, однако часть из них блокируют телевещатели. При этом в текущем году Госкомиссия по радиочастотам потребовала от компаний с 2023 года использовать при строительстве подобных сетей оборудование из реестра отечественной электронной продукции, к сентябрю 2024 года — организовать покрытие LTE в населенных пунктах с населением более чем 1 тысяча человек, к 2031 году — покрыть сетями 4G 99,9% дорог федерального значения.
Как отмечают представители мобильных операторов, потенциал сетей четверного поколения еще не исчерпан, и они будут актуальны еще несколько лет. При этом эксперты считают, что для высокого качества сервиса и масштабных проектов в сфере технологий необходим стандарт 5G.
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