«Газпром-медиа» начал тестирование российского аналога TikTok
Холдинг «Газпром-медиа» начал тестировать платформу вертикального видеоконтента Yappy. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ежемесячно около 300 блогеров тестируют функции по формированию персональной ленты просмотра, а также функционал по работе с видео: редактор, возможности добавления эффектов при монтаже, отмечает Газета.ру.
Финальное закрытое тестирование платформы пройдет в октябре-ноябре. Релиз первой версии сервиса запланирован на конец 4-го квартала текущего года.
Мобильное приложение Yappy предназначено для создания, обмена и просмотра коротких видео длительностью до минуты. В таком же формате работает соцсеть TikTok. Целевой аудиторией сервиса должны стать пользователи 14-34 лет, которые ведут активный образ жизни, занимаются саморазвитием и карьерой, ориентированы на личное признание и материальный успех, отмечает Ura.ru.
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