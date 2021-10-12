ФСБ допустила внесение умных очков от Facebook в список шпионских устройств

ФСБ России допустила, что первые умные очки от Facebook могут признать устройствами для негласного получения информации. Об этом сообщает TJ, ссылаясь на ответ ведомства на соответствующий запрос.

Как отметили в ФСБ, очки «могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В ведомстве объяснили, что руководствовались примечанием 1 к статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ, пишет РИА ФАН.

Ранее Facebook совместно с компанией Ray-Ban выпустила умные очки Ray-Ban Stories, напоминает Газета.ру. Гаджет оснащен встроенными камерами, способными снимать фото и видео, умеет воспроизводить музыку через динамики рядом с ухом, принимать звонки, загружать контент в соцсети через специальное приложение для смартфонов.

