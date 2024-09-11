Финал Чемпионата высоких технологий пройдет по 12 инновационным компетенциям

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что чемпионат проводится второй год, но по числу участников и уровню их компетенций он уже вошел в число ключевых профессиональных состязаний. По его словам, стоит задача помочь талантливым молодым людям осваивать новые компетенции, а также совершенствовать свои знания и умения.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что финал чемпионата стал новой визитной карточкой региона. Он отметил, что его участники являются профессионалами, которые могут предложить креативные и научно-продуманные решения в перспективных направлениях деятельности, начиная от работы с массивами данных, заканчивая разработкой мобильных игр.

Так, кроме соревновательной части, на чемпионате предусмотрены культурна и деловая программы: круглые столы и стратегические сессии, подписание соглашений и другие мероприятия. В этом году в мероприятиях чемпионатного движения приняли участие более 500 тысяч человек, из них порядка 130 тысяч – конкурсанты из 89 российских регионов.

