Финал Чемпионата высоких технологий пройдет по 12 инновационным компетенциям

Студенты техникумов и колледжей, молодые специалисты и старшеклассники смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки на финале Чемпионата высоких технологий, который состоится в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября.

Чемпионат организован Минпросвещения РФ и объединит 140 участников из 31 региона России и других государств. Соревновательная программа проводится по 12 инновационным компетенциям, которые сформированы с учетом импортозамещения и внедрения в производство высокотехнологичных практик. В частности, это «Агроботы (агророботы)», «Диспетчеризация технологических процессов», «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)», «Оптоэлектроника», и «Разработчик мобильных игр».

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что чемпионат проводится второй год, но по числу участников и уровню их компетенций он уже вошел в число ключевых профессиональных состязаний. По его словам, стоит задача помочь талантливым молодым людям осваивать новые компетенции, а также совершенствовать свои знания и умения.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что финал чемпионата стал новой визитной карточкой региона. Он отметил, что его участники являются профессионалами, которые могут предложить креативные и научно-продуманные решения в перспективных направлениях деятельности, начиная от работы с массивами данных, заканчивая разработкой мобильных игр.

Так, кроме соревновательной части, на чемпионате предусмотрены культурна и деловая программы: круглые столы и стратегические сессии, подписание соглашений и другие мероприятия. В этом году в мероприятиях чемпионатного движения приняли участие более 500 тысяч человек, из них порядка 130 тысяч – конкурсанты из 89 российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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