Собянин: Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Гостином Дворе

Москва станет площадкой для проведения Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Соревнования пройдут на нескольких городских локациях, включая Гостиный Двор.

Ожидается, что в чемпионате примут участие более тысячи победителей региональных отборочных этапов из всех регионов России и дружественных стран. Им предстоит продемонстрировать таланты в 50 компетенциях в ряде сфер, включая промышленность, ИТ-технологии и декоративно-прикладное искусство.



За 10 лет в чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более 100 тысяч человек, 93% участников были трудоустроены на предприятия, которые являются партнерами движения.

