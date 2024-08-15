Собянин: Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Гостином Дворе
Москва станет площадкой для проведения Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Соревнования пройдут на нескольких городских локациях, включая Гостиный Двор.
Ожидается, что в чемпионате примут участие более тысячи победителей региональных отборочных этапов из всех регионов России и дружественных стран. Им предстоит продемонстрировать таланты в 50 компетенциях в ряде сфер, включая промышленность, ИТ-технологии и декоративно-прикладное искусство.
За 10 лет в чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более 100 тысяч человек, 93% участников были трудоустроены на предприятия, которые являются партнерами движения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru