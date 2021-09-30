Эксперты рассказали об угрозе отключения миллионов гаджетов от интернета с 30 сентября

Устройства на операционных системах Android, iOS и Windows с 30 сентября могут лишиться доступа к интернету из-за истекающего срока действия сертификата шифрования. Об этом пишет Газета.ру.

Цифровой корневой сертификат IdenTrust DST Root CA X3, срок действия которого закончится в четверг, используется для шифрования данных при обмене между сайтами и гаджетами, отмечает Ura.ru. Сертификаты выдает центр Let’s Encrypt, и их применяют миллионы сайтов.

Как сообщил технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов, «после 30 сентября устройства, которые не знают об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let’s Encrypt».

Миллионы устройств по всему миру могут лишиться доступа к сети. Так, опасность остаться без интернета грозит владельцам смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые невозможно обновить до iOS 10, ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше, смартфонов на ОС Android 2.3.6 и старше, компьютеров на Windows XP Service Pack 2.

Кроме того, сложности с доступом к сети ожидают пользователей OpenSSL версии 1.0.2 и более ранних, Ubuntu (версии ниже 16.04), PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00, Nintendo 3DS, старых моделей смарт-телевизоров и умных устройств.

Для продолжения работы интернета эксперты советуют обновить операционную систему устройства. На старых гаджетах проблему можно решить, обновив сертификат шифрования вручную.

