Эксперты предрекли используемой в онлайн-голосовании технологии блокчейн большое будущее

Эксперты компании Deloitte провели глобальное исследование и заявили, что повсеместное использование блокчейна, применяемого в онлайн-голосовании, неизбежно, сообщает пресс-служба московского правительства.

Опрос проводился в Бразилии, материковом Китае, Германии, Гонконге, Японии, Сингапуре, ЮАР, ОАЭ, Великобритании и США, а участниками исследования стали частные и государственные организации, специализирующиеся на технологиях, СМИ и телекоммуникациях, биологических науках и здравоохранении.

В сообщении говорится, что большинство руководителей на мировом финансовом рынке считают технологии блокчейн неотъемлемой частью индустрии, и дальнейшее внедрение этих технологий не имеет альтернативы.



«Блокчейн удобен, безопасен, диверсифицирует инвестиционные портфели и создает новые платежные каналы. Здесь можно провести аналогию с московской системой ДЭГ, ведь её просто использовать, невозможно взломать, она анонимна и даёт избирателям новые способы для голосования», - отмечают эксперты.

В пресс-службе мэрии отметили, что в Москве данная технология используется, в том числе, в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кроме того, 73% финансовых руководителей считают, что отказ от внедрения блокчейн негативно скажется на конкурентном преимуществе компаний, а 81% опрошенных назвали блокчейн полноценной частью жизни. Власти Москвы, в свою очередь, считают, что блокчейн уже даже не будущее, а настоящее.

