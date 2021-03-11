Эксперты перечислили главные киберугрозы 2021 года

Эксперты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee спрогнозировали главные киберугрозы 2021 года, передает РИА Новости.

Одной из главных опасностей специалисты называют прием бэкдор в цепи поставок, использующий доверенные программы для обхода защиты. В итоге данные крадут или уничтожают, в системе происходят сбои. Кроме того, в таких условиях может быть внедрен дополнительный вредоносный контент, позволяющий сохранить контроль над всей сетью организации.

Также актуальной остается угроза взлома домашних систем. Киберпреступники могут воспользоваться нерегулярным обновлением прошивки и защиты, слабой политикой конфиденциальности, уязвимостью систем, отмечают Известия.

Эксперты уверены, что злоумышленники будут предпринимать различные атаки на устройства организаций и обычных пользователей, чтобы скомпрометировать домашнюю среду.

Кроме того, специалисты прогнозируют поляризацию атак на облачные платформы, которые либо широко распространятся, либо станут «изощренными и узкоспециализированными», отмечает РЕН ТВ. Эксперты ожидают, что из-за усиления корпоративной облачной безопасности киберпреступникам придется вручную разрабатывать программы для атаки на конкретные организации, приложения или пользователей.

Также в McAfee предполагают, что в текущем году увеличится число вариантов атак на системы мобильных платежей. Злоумышленники будут чаще использовать схемы с QR-кодами, совершенствуя их посредством социальной инженерии для получения доступа к персональным данным пользователей.

Методы социальной инженерии останутся популярным направлением киберпреступности, считают эксперты. Злоумышленники будут стремиться наладить взаимодействие с корпоративными сотрудниками через социальные сети и мессенджеры, и впоследствии скомпрометировать их.

Эксперты считают, что в 2021 году станут более распространенными атаки на платформах соцсетей, в особенности среди продвинутых киберпреступников.

