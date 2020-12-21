Эксперт заявил о необходимости объединить все мессенджеры в одной группе

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что возникла необходимость создать группу мессенджеров, сообщает «Радио 1».

По словам Зыкова, если собрать всё в одном месте, то пользователям не придётся каждый раз открывать мессенджеры, социальные сети и прочие приложения. Он добавил, что объединение можно выполнить по принципу специальных сервисов «для различных команд поддержки».

Эксперт отметил, что пользователь сможет настроить сервис под себя, избавившись, таким образом, от ненужной или неактуальной информации.

Также Зыков посоветовал не доверять программам, помогающим отсортировать важную информацию, так как они могут собирать личную переписку. По словам эксперта, какие-то гарантии может предоставить только платная программа, а бесплатный сервис наверняка передаст данные пользователя рекламщикам.

