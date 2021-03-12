Эксперт рассказал, как продлить жизнь ноутбука
Раз в один-два ноутбук нужно отключать от электросети, полностью разряжать батарею и заряжать её заново, чтобы продлить срок его работы, рассказал эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.
На ночь компьютер стоит переводить в спящий режим, а периодически и перезагружать. Те же правила касаются смартфонов.
При этом, по словам эксперта, компьютеры в принципе созданы для постоянной работы и должны работать во включенном состоянии неограниченного долго, а энергоэффективные батареи и оборудование не приведут к огромным счетам за электричество, добавляет «Радио1».
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