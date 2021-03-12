Эксперт рассказал, как продлить жизнь ноутбука

Раз в один-два ноутбук нужно отключать от электросети, полностью разряжать батарею и заряжать её заново, чтобы продлить срок его работы, рассказал эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

На ночь компьютер стоит переводить в спящий режим, а периодически и перезагружать. Те же правила касаются смартфонов.

При этом, по словам эксперта, компьютеры в принципе созданы для постоянной работы и должны работать во включенном состоянии неограниченного долго, а энергоэффективные батареи и оборудование не приведут к огромным счетам за электричество, добавляет «Радио1».

