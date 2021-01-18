Эксперт рассказал, как правильно покупать подержанный смартфон

При покупке б/у смартфона нужно обращать внимание на акукумулятор, рассказал шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Замена аккумулятора может обойтись до 3,5 тысяч рублей, у iPhone его емкость можно посмотреть в настройках гаджета.

Также нужно проверить как работают приложения в телефоне и сотовая связь, добавил собеседник «Радио1».

Ранее сообщалось, что морозы и конденсат могут испортить смартфоны. В частности, конденсат может его и вовсе сломать. Потому смартфоны лучше носит в тепле, например, в кармане брюк. Это также продлит работу аккумулятора.

Холод также замедляет работу дисплея и увеличивает время отклика на команды, а иногда они вообще отключаются. Защитить их могут толстые чехлы и защитные стекла, а принеся смартфон с улицы, лучше дать ему согреться до комнатной температуры.

