Эксперт рассказал, как правильно покупать подержанный смартфон
При покупке б/у смартфона нужно обращать внимание на акукумулятор, рассказал шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Замена аккумулятора может обойтись до 3,5 тысяч рублей, у iPhone его емкость можно посмотреть в настройках гаджета.
Также нужно проверить как работают приложения в телефоне и сотовая связь, добавил собеседник «Радио1».
Ранее сообщалось, что морозы и конденсат могут испортить смартфоны. В частности, конденсат может его и вовсе сломать. Потому смартфоны лучше носит в тепле, например, в кармане брюк. Это также продлит работу аккумулятора.
Холод также замедляет работу дисплея и увеличивает время отклика на команды, а иногда они вообще отключаются. Защитить их могут толстые чехлы и защитные стекла, а принеся смартфон с улицы, лучше дать ему согреться до комнатной температуры.
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