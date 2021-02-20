Эфир «Минаев Live feat МегаФон» побил рекорд русскоязычного Clubhouse по слушателям
В новой соцсети Clubhouse 19 февраля одновременно в режиме онлайн на шоу «Минаев Live feat МегаФон» присутствовали рекордные 7 тысяч слушателей.
Это первая интеграция бренда в Clubhouse и она сразу же была отмечена новым рекордом по числу гостей «комнат». До этого бренды на площадке соцсети создавали свои аккаунты или же представители компании присутствовали в «комнатах» блогеров, но именно совместного проекта, объединяющего бренд и шоу, в русскоязычном сегменте сети не было.
В ходе эфира Сергей Минаев рассказал о возможностях мобильного интернета МегаФона. Само шоу шло два часа с участием Насти Ивлеевой, Джигана, Покраса Лампаса, Ксюши Дукалис и других известных интернет-персон. На ток-шоу обсудили новости недели, эфиры в Clubhouse и сегмент русскоязычного ТикТока.
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