Доля молодых специалистов на предприятиях холдинга «Швабе» превысила 30%

Количество молодых специалистов (до 35 лет), занятых на предприятиях холдинга «Швабе» (Госкорпорация Ростех), составило более 30%. Привлекать молодежь удается благодаря комплексному подходу, в частности, заработной плате, которая выше медианной по каждому региону присутствия. Об этом заявили участники организованного «Швабе» круглого стола на IV Конгрессе молодых ученых. В качестве модератора выступил ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебряный.



В качестве одной из ключевых тем была затронута кадровая стратегия на предприятиях. В нее входят программы мотивации, социальные гарантии, образовательные проекты, ранняя профориентация, подготовка опытных наставников и другие форматы.

На круглом столе представители холдинга заявили, что к важным элементам ранней профориентации относятся корпоративные конкурсы и премии. На мотивацию сотрудников влияют льготы на покупку жилья, социальные гарантии, возможность горизонтального и вертикального роста и иные факторы.



По словам гендиректора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, одной из приоритетных задач холдинга является развитие научного и инженерного потенциала. Он добавил, что на каждом предприятии формируется кадровый резерв, отбираются наиболее перспективные сотрудники, которые впоследствии могут занять руководящие должности.



Кроме того, участники круглого стола обсудили целевое обучение, в частности, образовательно-профессиональные треки «Ростех.Биотехмед» и «Ростех.Качество». Благодаря им студенты с первого курса начинают профессиональную деятельность на предприятиях «Швабе» под руководством опытных наставников.



Трек «Ростех.Биотехмед» открыт на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана, «Ростех.Качество» – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и РТУ МИРЭА. Места для трудоустройства и обучения в вузах предоставляют Красногорский завод им. С. А. Зверева, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Вологодский оптико-механический завод, НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, Уральский оптико-механический завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Лыткаринский завод оптического стекла, Московский завод «САПФИР» и Загорский оптико-механический завод.



В круглом столе участвовали представители НПО «Государственный институт прикладной оптики», компании «Швабе-Москва» и других организаций холдинга.



Конгресс молодых ученых состоялся 27-29 ноября на федеральной территории «Сириус» в Сочи в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России в 2022 – 2031 годах.

