Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Крупнейший цифровой холдинг Узбекистана Digital Holding, МегаФон и «IT-Med» совместно с Минздравом Республики подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения.
Как рассказал гендиректор Digital Holding Андрей Майгур, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной помощи пациентам вне зависимости от того, где они находятся. При этом система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарств и обеспечивать безопасность пациентов.
«У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», — сказал Майгур.
В свою очередь директор IT-Med Артур Хакимов отметил, что масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все обширнее. По его словам, цифровизация сферы здравоохранения сможет повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг, а также упростить процесс управления. Хакимов подчеркнул, что цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний.
Закончить создание единой медицинской базы данных и комплекса информационных систем в Узбекистане предполагается к 2025 году. Пациентов медучреждений ждет переход на электронные медкарты и сервисы онлайн-записи к врачам, а также информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail.
Кроме того, планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио- и видеосвязью между диспетчерами и бригадами, а также с оперативным sms-оповещением врачей.
Digital Holding — совместное предприятие российского МегаФона, «ЮэСэМ Телеком» и Правительства Узбекистана. В него входит телеком-оператор Ucell, New Solutions и CRPT Turon.
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