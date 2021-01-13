Четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев, передает РИА Новости.

В этой связи украинцы отличаются от остальных европейцев огромным генетическим разнообразием, установили ученые в ходе изучения генома украинцев в рамках международного "Проекта разнообразия генома человека" (HGDP), который длится уже два десятилетия. Данные исследования нужны, в том числе, для выяснения медицинских генетических вариаций жителей Европы.

Исследователи нашли 13 млн мутаций ДНК, 500 тысяч из которых были ранее неизвестны. В частности, у украинцев, которые попали в исследование, меньше мутаций, приводящих в раку груди и редкому заболеванию сетчатки глаза - амаврозу Лебера, зато у них чаще встречается мутация, вызывающая аутизм.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать в России Единую базу генетической информации. Над проектом будет работать правительство страны совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». В Курчатовском институте будет создана база и информационно-аналитическая система хранения и обработки генетических данных, работу которой обеспечат ученые.

