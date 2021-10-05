Череп гигантского кашалота доставлен с Курил в Подмосковье

Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, доставлен из Владивостока в Подмосковье. Артефакт преодолел свыше 9 тысяч километров по российским автодорогам и прибыл через 17 дней после старта на биологическую станцию МГУ в Звенигороде.

Череп гигантского морского млекопитающего был найден в 2019 году на острове Уруп в рамках первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра министерства обороны РФ «Восточный бастион - Курильская гряда». Однако достать находку из песка и доставить на материк получилось только сейчас.

Череп кашалота весит 1,2 тонны. По оценке ученых, он принадлежал самцу длиной 20 метров - это почти предельный официально зарегистрированный размер данного животного. Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз, отметили в ПЭК - мультисервисном операторе логистических услуг, который отвечал за доставку артефакта.

Специалисты Звенигородской биостанции МГУ теперь займутся очисткой, отбеливанием и реставрацией черепа, после чего он будет выставлен для всеобщего обозрения в Зоологическом музее МГУ.

