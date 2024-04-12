Бывший инженер Microsoft назвал Windows 11 «комично ужасным»
Экс-инженер корпорации Microsoft Энди Янг подверг критике операционную систему Windows 11. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Янг обратил внимание, что система медленно работает на его устройстве с процессором Intel Core i9 и 128 гигабайтами оперативной памяти. Разработчик назвал Windows 11 «комично ужасной».
Бывший инженер Microsoft обратился к создателям операционной системы и попросил исправить недоработки. По словам Янга, большое число пользователей разочаровано продуктом.
Ранее Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров из группировки Midnight Blizzard (Nobelium), которые получили доступ к учетным записям электронной почты руководства компании, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru