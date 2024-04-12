Бывший инженер Microsoft назвал Windows 11 «комично ужасным»

Экс-инженер корпорации Microsoft Энди Янг подверг критике операционную систему Windows 11. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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Янг обратил внимание, что система медленно работает на его устройстве с процессором Intel Core i9 и 128 гигабайтами оперативной памяти. Разработчик назвал Windows 11 «комично ужасной».

Бывший инженер Microsoft обратился к создателям операционной системы и попросил исправить недоработки. По словам Янга, большое число пользователей разочаровано продуктом.

Ранее Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров из группировки Midnight Blizzard (Nobelium), которые получили доступ к учетным записям электронной почты руководства компании, сообщает «Радиоточка НСН».

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