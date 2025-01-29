Более 9 тысяч сотрудников холдинга «Швабе» прошли переподготовку в 2024 году

Свыше 5 тысяч образовательных мероприятий прошли в холдинге «Швабе» в 2024 году. В ходе них свою квалификацию повысили более 9 тысяч специалистов из 15 организаций, входящих в холдинг.

При этом участниками образовательных программ были не только инженеры и технологи, но и представители рабочих специальностей, таких как токари, фрезеровщики, операторы станков и другие.

Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин отметил, что из года в год тысячи сотрудников холдинга повышают свою квалификацию, участвуя в различных образовательных программах и тренингах.

«Совершенствование профессиональных навыков и знаний способствует устойчивому развитию предприятий, позволяя внедрять передовые технологии и обеспечивать высокое качество продукции», – подчеркнул он.

В частности, специалисты холдинга в 2024 году изучили ключевые инструменты бережливого производства, а также усовершенствовали свои навыки в области нормирования труда. Кроме того, на курсах подробно разобрали вопросы аттестации испытательного оборудования, инструменты и методы роста объемов производства, обсудили механизмы создания промышленной продукции.

Улучшение производительности труда стало результатом повышения квалификации специалистов. Новые компетенции сотрудников открыли возможность карьерного роста и увеличения дохода в связи с изменением сложности производимых работ.

В 2024 году свою квалификацию повысили представители Вологодского оптико-механического завода, Лыткаринского завода оптического стекла, Новосибирского приборостроительного завода, Государственного научного центра РФ НПО «Орион», Красногорского завода им. С. А. Зверева, Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и других предприятий, а также сотрудники головного офиса.

