Более 1300 студентов вузов прошли профподготовку на предприятиях «Швабе» в 2024 году

В 2024 году свыше 1300 студентов учебных заведений высшего и среднего профильного образования прошли практику на 14 предприятиях холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех под руководством опытных наставников.



Учащиеся смогли получить опыт работы в промышленности и выстроить траекторию старта карьеры. Практика помогла студентам изучить процессы разработки и производства оптических и оптико-электронных приборов и научится проектировать различные детали. Наставники также рассказали им о факторах, влияющих на производительность и результат труда.



Как сообщил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, компания сотрудничает со множеством учебных заведений, чтобы знакомить будущих специалистов с производством.



«Ежегодно мы принимаем у себя сотни студентов. После успешного прохождения стажировки часть из них получает приглашение на постоянную работу», – добавил он.



Помимо прочего холдинг реализует программы целевого обучения и уникальные проекты. Участие в них позволяет студентам с первого курса начать работать в отделах предприятий холдинга «Швабе».



При этом в проекте задействованы Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла , Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова и ряд других предприятий. Также регулярно со студентами взаимодействуют Вологодский оптико-механический завод, Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.



В 2025 году ряд предприятий планируют усилить взаимодействие с учебными заведениями. К примеру, московский завод «САПФИР» впервые заключил договор о практической подготовке учащихся с Политехническим колледжем № 8 им. И. Ф. Павлова. Такое соглашение позволит студентам четвертого курса по специальностям «Контроль работы измерительных приборов» и «Управление качеством» пройти производственную практику в отделе главного метролога завода.

